El Govern abre diligencias por la fiesta de Sant Antoni en la que se creó un lago artificial

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha confirmado que se han abierto diligencias previas y han solicitado al Ayuntamiento de Sant Antoni información sobre la fiesta celebrada en sa Pedrera a mediados de agosto.

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado al conseller durante el pleno del Parlament por las actuaciones que impulsará el Govern ante el "malgasto faraónico de agua" consentido por el Consistorio en esta fiesta.

Costa ha relatado los hechos que tuvieron lugar en sa Pedrera donde se creó un lago artificial con 170 toneladas de agua en plena prealerta por sequía.

Lafuente ha señalado que cualquier acción de derroche de agua "no es adecuado" y ha explicado que, a pesar de las acciones impulsadas por su Conselleria, deben ser conscientes de la realidad y comprobar, una vez se hagan las diligencias, si ha habido infracciones.

"El Govern, en Eivissa este verano, ha llevado una gestión del agua adecuada, a pesar de los cortes de energía", ha dicho Lafuente.

Costa, por su parte, ha acusado al conseller "de tomar el pelo a la ciudadanía" al asegurar ahora que el uso del agua en la fiesta no fue adecuado, aunque fue el propio Ayuntamiento el que lo autorizó. La diputada, además, ha asegurado que en la isla todos estaban al tanto del evento.

"Eivissa ya está harta de los excesos, de la masificación, de su permisividad, harta de que nos tomen el pelo y de que alguien piense que todo se puede comprar con dinero", ha añadido Costa.

Lafuente ha asegurado que la fiesta no se hizo con el apoyo del Ayuntamiento y ha reiterado que el Govern está siguiendo en este caso la normativa y ya ha pedido información sobre el evento.