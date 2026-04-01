El Govern abre dos expedientes al Grupo Damm por relacionar el Laccao con Mallorca

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha abierto dos expedientes al Grupo Cacaolat, la mitad del cual es propiedad del Grupo Damm, por utilizar el nombre de Mallorca en relación directa con el Laccao.

Los informes del Govern se refieren tanto al perfil de la red social Instagram como a la página web específica de la bebida y que se relaciona directamente el producto con Mallorca, según ha publicado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

En la web, por ejemplo, se emplean mensajes como 'un clásico de Mallorca', 'Laccao es Mallorca. Mallorca es Laccao' o 'Mallorca está en el corazón de la fórmula del Laccao' que, para la Dirección General no son fieles a la realidad ya que buena parte del producto ni se elabora en Mallorca ni con leche de la isla. Las sanciones por estos hechos podrían ir de los 3.000 a los 30.000 euros.

Cabe recordar que este martes, los productores de leche de vaca de Mallorca, integrados en la Cooperativa de Vaca Frisona de Mallorca y en la Organización de Productores de Leche (OPL), hicieron un llamamiento público a no consumir productos del Grupo Damm, justo cuando se va a dejar de recoger su leche.

A partir de esta semana, las explotaciones comenzarán a enviar fuera de Mallorca su producción, que asciende a 300.000 litros mensuales, y lo harán cada dos días, asumiendo el coste añadido que supone sacar de la isla una leche que hasta ahora se recogía y transformaba localmente.