El Govern abre la posibilidad de destinar parte del ITS a vivienda con el apoyo de sindicatos y las reticencias de CAEB

La presidenta del Govern, Marga Prohens, preside una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social del Pacto por la Sostenibilidad. - CAIB

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha mostrado su predisposición a que parte del impuesto de turismo sostenible (ITS) se pueda dedicar a políticas de vivienda, medida que contaría con el apoyo de sindicatos y el rechazo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

Este es uno de los temas que han tratado representantes del Govern y los agentes sociales en una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, en la que también se han abordado medidas de movilidad para atender a los problemas que genera la llegada de turistas en el transporte público del archipiélago.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido que esta tasa no se ideó para el pago de este tipo de medidas pero ha destacado que la situación habitacional en Baleares requiere de medidas "excepcionales".

Aún así, ha concretado que el ITS orientado a la vivienda no será una política "estructural" y no es que todo el impuesto se dedicaría a esta cuestión, pero ha reconocido que el Govern tiene que ser "más rápido" en la consecución de efectos en esta materia.

Por otra parte, ha avanzado que desde el 1 de julio entrará en funcionamiento un plan piloto en la línea 203 del TIB --la que cubre el trayecto puerto de Sóller-Palma-- para que los usuarios de la Tarjeta Única puedan reservar plaza en el autobús y así dar preferencia a los residentes en el uso del transporte público.