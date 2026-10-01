El Govern abre este viernes la convocatoria de ayudas a federaciones deportivas para participar en el Día de Baleares

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PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la convocatoria de ayudas destinadas a federaciones deportivas y delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas para fomentar la participación social en el marco de los actos del Día de Baleares de 2027.

La resolución se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y el plazo para presentar las solicitudes es del 2 al 26 de octubre, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa.

La convocatoria busca fomentar la participación social en la celebración del Día de Baleares mediante la organización de eventos deportivos en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera entre el 20 de febrero y el 7 de marzo. El importe máximo subvencionable será de 2.900 euros para cada entidad.

Pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las federaciones deportivas de las Islas legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Entidades Deportivas del archipiélago y las delegaciones territoriales de las federaciones deportivas españolas también anotadas en el Registro de Entidades Deportivas de Baleares.

Las entidades interesadas deben presentar las solicitudes de forma electrónica, preferentemente mediante el trámite telemático disponible en el procedimiento ubicado en la Sede Electrónica de esta Administración.

También pueden presentar las solicitudes debidamente cumplimentadas de acuerdo con los modelos facilitados por la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, disponibles en la misma Sede Electrónica y en la web.