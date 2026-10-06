PNV votará a favor del primer decreto de vivienda y en contra del segundo, de prórroga indefinida de alquileres

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha confirmado este martes que votarán en la Diputación Permanente a favor del primer decreto de Vivienda y en contra del segundo que prevé la prórroga indefinida de alquileres, tal como hizo el pasado viernes en la Cámara baja.

Vaquero, en una comparecencia celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Vaquero ha asegurado que las medidas que se recogen los dos decretos leyes aprobados hoy en Consejo de Ministros siguen siendo "un parche" y no solucionan "por sí solos el problema de la vivienda".

En este sentido, cree que en el futuro se van a necesitar "más medidas" en el ámbito de la vivienda, en concreto, medidas "integrales desde una visión integral para que lo que se decida sea efectivo".

Además, ha incidido en que no se trata solo de "proteger a los que hoy están", sino también a "los que vendrán el día de mañana, porque lo que hace falta es vivienda y vivienda suficiente". "Se necesita construir más, eso va a llevar tiempo", ha remarcado.

Por ello, ha anunciado que votarán que 'no' al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida de los alquileres y repaldarán, como el pasado viernes, "el decreto de vivienda que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos, y para limitar las compras de los fondos buitres".

"Lo vamos a hacer por coherencia y por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral", ha insistido.

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