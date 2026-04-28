El Govern abrirá el 1 de mayo el refugio Betlem II en Artà adaptado para personas con movilidad reducida

Refugio Betlem II, en Artà. - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern abrirá el próximo 1 de mayo el refugio Betlem II ubicado en la finca con el mismo nombre en el municipio de Artà que cuenta con nuevo equipamiento adaptado para personas con movilidad reducida.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el espacio, gestionado por el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), contará con capacidad para cuatro personas y dispone de una habitación, una cocina comedor y un baño completamente adaptado.

Además, se ha habilitado una rampa de acceso y se ha instalado todo el equipamiento para que se integre con el medio natural, manteniendo la funcionalidad de las instalaciones. El espacio se puede reservar a través de los canales habituales del Ibanat.

Con esta actuación, el Govern busca consolidar la finca de Betlem, que ya contaba con un primer refugio, como un espacio de referencia para el uso público y de la inclusión.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que el espacio adaptado es "clave" para garantizar el uso igualitario del patrimonio natural de Baleares y para "avanzar hacia un modelo de gestión más inclusivo, cercano y socialmente responsable".

Finalmente, ha subrayado que los espacios de gestión pública son de todos y, por lo tanto, se debe promover un uso responsable "en el que nadie quede excluido por cuestiones de movilidad o de accesibilidad".