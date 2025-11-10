El Govern acepta retirar las referencias a la Agenda 2030 en la ley agraria a petición de Vox

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha aceptado eliminar de la futura ley agraria todas las referencias a la Agenda 2030 a petición de Vox.

Así lo ha asegurado la portavoz de los de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha celebrado que su grupo ha conseguido que el conseller del ramo, Joan Simonet, retire determinadas alusiones y medidas.

Según Cañadas, las referencias a la Agenda 2030 y al Pacto Verde son "políticas suicidas" para cualquier empresario y, especialmente, para el sector primario.