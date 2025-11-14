El Govern activa un proyecto piloto para modernizar los procesos selectivos de la función pública

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha activado un proyecto piloto para modernizar los procesos selectivos de la función pública, que entre las novedades incluye pruebas prácticas tipo test, la eliminación del temario jurídico en los cuerpos facultativos y evaluaciones competenciales, con el objetivo de lograr un modelo de selección "más ágil, moderno y ajustado a las necesidades actuales de la Administración pública".

En nota de prensa, la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha informado que el Govern, a través de la Mesa Sectorial de Servicios Generales, ha aprobado por unanimidad el Proyecto piloto de innovación en procesos selectivos. Se trata de una iniciativa de la Conselleria que, mediante la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), quiere impulsar un modelo de selección "más ágil, moderno y ajustado a las necesidades actuales de la Administración pública".

Según ha explicado la Conselleria, el proyecto responde a la necesidad de transformar los mecanismos tradicionales de acceso --a menudo "lentos" y "excesivamente memorísticos"-- para incorporar criterios y metodologías que garanticen una selección "más eficiente y centrada en las competencias profesionales". La propuesta parte de un diagnóstico de los factores que dificultan la agilidad de los procesos selectivos, para captar talento, cubrir plazas vacantes y reducir la tasa de temporalidad.

La prueba piloto incluirá nuevas tipologías de ejercicios para cuerpos facultativos --con un total de 19 plazas en especialidades de Arquitectura, Informática y Telecomunicaciones-- y para el cuerpo superior A1 --graduados universitarios--, con 91 plazas. La prioridad es incorporar pruebas que midan las capacidades reales y no solo la retención memorística de contenidos.

Entre las principales novedades destacan las pruebas prácticas tipo test, la eliminación del temario jurídico en los cuerpos facultativos, que se sustituirá por un curso selectivo de dos meses, y las evaluaciones competenciales que permitirán obtener una visión más completa de la adecuación de las personas candidatas a las responsabilidades de los puestos de trabajo.

El objetivo final del proyecto es definir un nuevo modelo de selección "más moderno, objetivo y eficiente", que permita captar talento mediante un proceso "más ágil" y "ajustado a las necesidades reales de los servicios públicos".

Con esta prueba piloto, la Administración pretende dar un paso firme hacia un modelo "más preparado, competitivo y alineado con los estándares internacionales de excelencia en la gestión de recursos humanos".