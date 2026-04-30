El Govern activa la temporada de alto riesgo de incendio y prohíbe hacer fuego en terrenos forestales a partir del día 1

Bombero realizando un quema preventiva. - CAIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern activará la temporada de alto riesgo de incendios forestales por lo que, a partir del próximo 1 de mayo, prohíbe hacer fuego en terrenos forestales y en todas las reservas recreativas.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, esta medida, que se prolongará hasta el 15 de octubre, es una prevención anual que tiene como objetivo proteger el patrimonio natural y garantizar la seguridad ciudadana en los meses de calor y sequía.

Concretamente, la medida prohíbe encender fuego a menos de 50 metros de terrenos forestales y áreas recreativas en el territorio balear. En este sentido, será necesaria una autorización administrativa para realizar quemas de terrenos agrícolas situados a menos de 500 metros de terreno forestal.

Así, con el inicio de la temporada, se han desplegado 350 efectivos del Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF), que incluye un dispositivo aéreo con cinco helicópteros y tres aviones --dos anfibios y uno de coordinación y vigilancia-- posicionados en Mallorca, Menorca y Eivissa.

La Conselleria ha destacado que, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el riesgo de incendios se mantiene dentro de la normalidad, aunque ha advertido que, pese a las lluvias en invierno y en primavera, el aumento de temperaturas durante el mes de abril está favoreciendo que la vegetación se seque.

En este contexto, entre el 1 de enero y el 27 de abril de 2026, se han registrado 14 incendios forestales, con una afectación de 4,71 hectáreas. Gran parte de esta superficie corresponde a los siniestros de Almallutx, con 1,2 hectáreas, y de Orient, con 2,5 hectáreas, que representan el 78 por ciento del total.

También, durante el 2025, se han ejecutado quemas prescritas en 12,5 hectáreas y, para el 2026, se prevé intervenirlas en 62 hectáreas más.

Por otro lado, también se ha reforzado la formación técnica, especialmente en coordinación aérea, así como las actividades de sensibilización de Xarxa Forestal, que durante el curso 2024-2025 han llegado a 8.050 personas a través de 307 actividades.

1.138 HECTÁREAS INTERVENIDAS EN 2025

En 2025, se actuó en un total de 1.138 hectáreas forestales, con un total de 630 en Mallorca, 267 en Menorca, 220 en Eivissa y 21 en Formentera.

Ese año, las ayudas forestales representaron el 60 por ciento de la superficie ejecutada, lo que corresponde a 674 hectáreas, con una inversión pública de 2,2 millones de euros en la última convocatoria y cerca de un millón de euros adicionales para la restauración de daños de la borrasca Juliette.

El resto de actuaciones se ha ejecutado a través de brigadas y personal del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), que ha actuado sobre 366 hectáreas, y de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), que actuó sobre 98 hectáreas.

Entre las actuaciones más relevantes destacan la ejecución de fajas auxiliares de defensa en 277 hectáreas, la restauración de ecosistemas degradados por fenómenos naturales en 264 hectáreas, las actuaciones de selvicultura preventiva en 226 hectáreas o la creación de franjas de seguridad de infraestructuras en 89 hectáreas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que cada hectárea gestionada es una inversión directa en seguridad y en protección del territorio, y ha añadido que este trabajo es "clave para reducir el riesgo y la intensidad de los incendios forestales".