El Govern activará este octubre la campaña para fijos discontinuos con un nuevo sistema de cita previa

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PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) activará a partir del próximo 13 de octubre la campaña anual de inscripción para trabajadores fijos discontinuos y de fin de temporada, que se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

La principal novedad de esta campaña, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, es que el usuario podrá pedir cita previa, con el objetivo de que los procedimientos sean más ágiles y eficientes.

Para reforzar la atención durante estos meses, el SOIB ha incorporado a 28 trabajadores adicionales en sus oficinas (22 interinos y seis de refuerzo, para atención al público).

Durante la pasada campaña, se gestionaron un total de 82.553 citas, frente a las 90.628 registradas fuera de campaña, es decir, entre febrero y septiembre de 2025.

La nueva plataforma permite ver en tiempo real la disponibilidad de todas las oficinas del SOIB y reservar cualquiera de los espacios gratuitos disponibles, incluso el mismo día en que se realice la consulta en caso de que haya citas disponibles.

El objetivo, ha subrayado la Conselleria, es simplificar al máximo la gestión para el personal, que cada otoño e invierno realiza dicho trámite de manera masiva.

Igualmente, un procedimiento automatizado permitirá inscribirse como demandante de empleo de forma rápida y sin necesidad de cita previa. Para ello, es necesario rellenar el formulario de presolicitud individual de prestación por desempleo en el área personal de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal.

Una vez completado el trámite, las personas interesadas recibirán un SMS de confirmación del SOIB, con información para consultas las fechas de renovación de la demanda de empleo.

Este sistema es válido para todas las personas que ya hayan estado inscritas alguna vez en el SOIB. En cambio, deberán pedir cita las personas que nunca se hayan inscrito en dicho servicio, y las extranjeras que no hayan comunicado la renovación de su permiso de residencia o trabajo.