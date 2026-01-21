El Govern adjudica las obras de reforma de seis viviendas públicas en Maria de la Salut - CAIB

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha adjudicado las obras de reforma de seis viviendas públicas en Maria de la Salut, la primera promoción de vivienda social en este municipio.

Desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han subrayado que está previsto que las obras puedan empezar durante el mes de febrero y será una promoción que se destinará de forma preferente a jóvenes residentes en Maria de la Salut.

Se trata de seis viviendas adosadas de entre 90 y 130 metros cuadrados que fueron adquiridas por el Ibavi a la Sareb para ser incorporadas al parque público de vivienda de protección y que necesitan ser reformadas antes de entregarlas.

Los inmuebles están situados en la calle Mare de Déu, 7, y se distribuyen en dos plantas. Además, cada una dispone de aparcamiento propio en la planta baja.

El presupuesto para las obras es de cerca de 581.000 euros y contemplan la reparación de las cubiertas y la revisión de las instalaciones existentes, el saneamiento de pluviales, la comprobación de las acometidas de suministros y la sustitución del aluminio exterior, el acristalamiento y la carpintería interior.

También se instalará ventilación, la electricidad, telecomunicaciones, sanitarios y de grifería.

La promoción procede de una de las compras de vivienda mediante tanteo y retracto ejercidas por el Govern en esta legislatura. En concreto, el Ibavi compró las viviendas a la Sareb por 555.000 euros.

Desde la Conselleria han destacado que en lo que va de legislatura el Ibavi ha ejercido el derecho de tanteo y retracto en 39 operaciones, compra de viviendas y solares. Junto a otras compras estas operaciones permitirán aumentar el parque público en 172 viviendas.

Además de esta promoción, el Ibavi impulsa un segundo proyecto en el municipio para construir otras 25 viviendas. Ambas forman parte de las actuaciones del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes en las Islas.

Tanto esta promoción de Maria de la Salud como la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva ley de obtención de suelo.