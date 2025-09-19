El Govern advierte que si se confirman las acusaciones de Ribas habría "consecuencias" en la relación con Vox

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa y la exdiputada de Vox Idoia Ribas. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Govern y portavoz, Antoni Costa, ha advertido este viernes que de ser ciertas y confirmarse las acusaciones de la exportavoz de Vox, Idoia Ribas, sobre el desvío de dinero de su antiguo grupo al partido, habría "consecuencias" en las relaciones con los socios habituales.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha evitado hacer una valoración de lo que ha considerado una cuestión interna de un partido, situación que en todo caso ha admitido que "no es una novedad".

En todo caso, en relación a las acusaciones vertidas por Ribas en una rueda de prensa, ha invitado a quien pudiera tener pruebas de prácticas irregulares de desvío de dinero público del grupo parlamentario al partido, a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o los tribunales.

"No tengo por qué creer que sea cierto o no. Lo que digo es que el Govern no dispone de información que permita saber si lo que se dijo es cierto o no", ha señalado.

Respecto a otra de las acusaciones de Idoia Ribas hacia sus antiguos compañeros y a sus supuestas maniobras de la dirección nacional de Vox para dinamitar la legislatura y forzar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a adelantar las elecciones, ha asegurado "no tener constancia".

El portavoz ha asegurado que el Govern sigue con su hoja de ruta y que está inmerso en la redacción del techo de gasto de cara a la elaboración de los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio.