Los ex de Vox revelan presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La que fuera portavoz de Vox en el Parlament Idoia Ribas ha revelado este jueves presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido, respondiendo así a las acusaciones del secretario general, Ignacio Garriga, que calificó de "estafadores" a los diputados que en Baleares han abandonado la formación.

En una rueda de prensa en la Cámara autonómica, la ahora diputada no adscrita, junto a Agustín Buades y la exconsellera insular de la formación en Menorca Maite de Medrano, Ribas ha calificado de "intolerables" las acusaciones de Garriga, lanzadas este miércoles en una visita de trabajo a Palma, y ha asegurado que una de las primeras decisiones de la actual portavoz, Manuela Cañadas, fue pasar del 10 al 50 por ciento el dinero del grupo al partido, a sus espaldas y sin autorización.

También ha desvelado las intenciones de Cañadas de forzar elecciones anticipadas en abril de 2024. Idoia Ribas se ha referido a mensajes de la actual portavoz al inicio de aquel año, apuntando a la intención de la dirección nacional de dinamitar el acuerdo de investidura y forzar la convocatoria de elecciones. "La intención de Vox no era avanzar en las políticas sino dinamitar la legislatura", ha indicado.

Según ha señalado, la oposición a esta estrategia fue la que dio origen a las presiones y a una "purga" por parte de la dirección nacional y que desembocó en la implosión del grupo parlamentaria.