El Govern afirma que la reserva de inversiones de Baleares no pretende perjudicar "en nada" a Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha afirmado que la reserva de inversiones aprobada por el Gobierno central para Baleares en los PGE de 2023 no pretende perjudicar "en nada" al régimen especial de Canarias.

Así lo ha puesto este viernes de manifiesto durante una rueda de prensa junto al consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias, José Antonio Valbuena, donde ha criticado que algunos partidos de la oposición en Baleares centren su discurso en los "presuntos" agravios que sufren respecto al archipiélago canario y que no entiendan lo que supone la ultraperificidad.

Por otra parte, ha apuntado que Baleares tenía un compromiso del Gobierno de España para tener un régimen especial que compense los inconvenientes que supone el hecho de la insularidad. "Y este compromiso se había ido retrasando", ha observado.

No obstante, Yllanes ha explicado que el régimen fiscal conlleva dotar a Baleares de una serie de beneficios fiscales para que los sectores productos puedan competir en igualdad con el resto de los territorios. "En estos PGE va este régimen fiscal pero aunque no se lo crean --ha señalado-- sigue habiendo partidos de la oposición que se quejan de que no sea un régimen como el de Canarias".

"No debe haber ningún temor por parte de Canarias a que su régimen especial se pueda ver afectado por esta serie de acuerdos que se han alcanzado desde las islas Baleares", ha dicho para incidir en que cuando ambos archipiélagos dejen de competir les irán "mucho mejor".

Además, el vicepresidente hizo especial hincapié en que se trata de dos realidades diferentes. "Y en ningún caso --matizó--, los planteamientos que hace Baleares respecto al régimen especial y a la parte fiscal que se va a incluir en los PGE tiene el más mínimo interés de perjudicar absolutamente en nada al régimen especial que tiene Canarias".

Por otro lado, desde el Gobierno canario, Valbuena ha negado que exista en las islas preocupación alguna por la reserva de inversiones balear y ha entendido que partidos como PP o CC han querido aprovechar este asunto de manera partidista.