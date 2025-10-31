El Govern agradece el trabajo de 56 funcionarios jubilados entre 2024 y 2025 con un acto en el Consolat de Mar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y los consellers con los 56 funcionarios jubilados entre 2024-2025. - CAIB

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con los consellers, ha rendido homenaje a 56 trabajadores de la Comunidad Autónoma jubilados en el periodo 2024-2025, en un acto que ha tenido lugar en el patio del Consolat de Mar.

Con este acto, el Govern reconoce la tarea de los trabajadores y les agradece su compromiso al frente de la administración autonómica, además de hacerles entrega de una medalla conmemorativa a cada uno de los homenajeados.

Prohens ha apuntado que este acto es para "decirles adiós como se merecen" y "reconocer su trabajo" que hace posible "el funcionamiento del Govern" y de Baleares.

Así, ha resaltado que esta ha sido una generación que ha vivido "muchos cambios" y "muy rápidos" dentro de la función pública. No obstante, ha incidido en que en cada uno de estos cambios "siempre han estado preparados y dispuestos" para dar lo mejor de sí mismos y "reinventarse para dar la mejor respuesta a los ciudadanos".

Prohens ha subrayado que los cargos políticos en la administración están "de paso" pero los funcionarios son "los que se quedan siempre", por lo que les ha calificado como el "alma" y el "motor" del Govern.

"Sois vosotros los que posibilitáis que las decisiones del Consell de Govern no se queden encima de la mesa, se hagan realidad y se pongan en marcha", ha mantenido.

Por este motivo, ha señalado que, si alguno se lo piensa, "siempre tendrá las puertas abiertas" porque la administración siempre será su casa.