El Govern alega que pidió a Aena que las inversiones del DORA III en Baleares no se "ligaran al incremento de pasajeros"

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha defendido que solicitó a Aena por escrito que las inversiones en los aeropuertos de Baleares del Documento de Regulación Aeroportuaria del periodo 2027-2031 (DORA III) "no debían ir ligadas a incrementos de pasajeros".

El Ejecutivo autonómico ha sostenido esta postura en una carta firmada por el conseller del ramo, José Luis Mateo, el pasado 6 de mayo, en la que hay comunicaciones previas a la aprobación del DORA III por parte del Gobierno central.

En un comunicado, el Govern ha tratado de desmentir así las "falsedades" atribuidas por Aena en la memoria del DORA III que recogen este viernes diversos medios de comunicación sobre los planes estatales de ampliación de las infraestructuras aeroportuarias, en relación a las propuestas planteadas por el ejecutivo autonómico, que supuestamente irían en sentido contrario.

En respuesta a la misiva enviada por el gestor aeroportuario en cumplimiento del artículo 24.3 de la Ley 18/2014 para que el Govern hiciera llegar sus comentarios en relación al DORA III, la Conselleria trasladó la relación de peticiones que "ya se habían hecho llegar durante la fase de consulta previa".

En ellas se explicitaba que todas ellas eran referidas a mejoras "no ligadas a un incremento de pasajeros" y dirigidas a "minimizar los impactos que la infraestructura genera en el territorio", en el caso de Baleares insular y limitado.

En este sentido, los comentarios remitidos por el Govern hacen referencia a la mejora de la movilidad terrestre, establecer zonas diferenciadas de carga y descarga de usuarios del transporte regular, del transporte discrecional, de taxis y de VTC, inversiones para la mejora de la intermodalidad, incluyendo la inversión necesaria para la futura parada del tren a Llucmajor a su paso por el aeropuerto de Son Sant Joan o inversiones en tecnología y modernización de las infraestructuras, la adaptación de las infraestructuras aeroportuarias a los efectos del cambio climático o la nueva Torre de Control en Menorca o la rebaja de las tasas aeroportuarias para la mejora de la conectividad en los meses de invierno, entre otras.

Por todo ello, la Conselleria ha criticado que los planes de ampliación aeroportuaria incluidos en el DORA III "no responden en ningún caso a las peticiones de Baleares", ya que "algunas no han sido ni tenidas en cuenta".

Al mismo tiempo, han rechazado las "falsedades" atribuidas a las peticiones de Baleares, un hecho "a lamentar de cara a la credibilidad del gestor aeroportuario y de la necesaria lealtad y colaboración institucional con el Govern".

La Conselleria aprovecha para exigir al Gobierno de España y particularmente a Aena que reconsidere sus planes plasmados en el DORA III en relación a la ampliación de capacidad y actividad de los aeropuertos de las islas y que alinee sus inversiones con la estrategia de contención del Govern y con la limitación de la capacidad de alojamiento turístico reglado existente en las islas.

"A la luz de estos acontecimientos, ve más necesaria que nunca la ampliación de las atribuciones del Comité de Coordinación Aeroportuaria para reforzar el papel de las instituciones autonómicas en la gestión de los aeropuertos, en línea con la Proposición de Ley aprobada este año por el Parlament y remitida al Congreso de los Diputados", han concluido.