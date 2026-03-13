El Govern amplía hasta los 21,3 millones de euros las ayudas del programa Moves III

Archivo - Servicio de recarga de vehículos eléctricos en Palma. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la ampliación en 12 millones de euros de la convocatoria de subvenciones del programa Moves III 2025 para apoyar la movilidad eléctrica.

Con esta ampliación, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz la vicepresidenta primera y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, el Govern eleva un 128 por ciento las ayudas, hasta alcanzar los 21,3 millones de euros.

El programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, Moves III, se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está financiado con fondos integrados en el patrimonio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La convocatoria del Govern subvenciona la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible (programa de incentivos uno) y la implantación de infraestructura de recarga para vehículo eléctrico (programa de incentivos dos).

El aumento del importe de la convocatoria permitirá dar respuesta a la alta demanda de ayudas registrada por parte de la ciudadanía, los autónomos y las empresas.

AYUDAS INVERSIÓN INDUSTRIAL

El Consell de Govern ha autorizado una inversión de 3,9 millones de euros para poner en marcha la convocatoria de ayudas dirigida a promover grandes actuaciones de inversión orientadas a la modernización de la estructura productiva y digital de la actividad industrial durante el año 2026.

Las subvenciones van dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas industriales de la comunidad autónoma que realicen inversiones superiores a 100.000 euros.

El objetivo es fortalecer el tejido industrial, impulsar la modernización de los sistemas de gestión y de los procesos productivos, mejorar la competitividad del tejido productivo y reforzar el posicionamiento estratégico de la industria en el ámbito territorial de las Islas.

A través de esta iniciativa, el Govern pretende facilitar que las empresas y los agentes económicos vinculados al sector industrial puedan adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas y de mercado, reforzando su capacidad de innovación y competitividad sin comprometer su actividad ni su arraigo en el territorio.

El objetivo último es evitar la deslocalización de instalaciones y centros productivos clave, garantizando que la industria balear continúe siendo un motor fundamental del desarrollo económico y social.