El Govern amplía los horarios en los días laborales de las líneas de autobús TIB 304 y 312

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliará, a partir de este miércoles, los horarios en los días laborales de las líneas de autobús TIB 304 -entre Inca, Sencelles y Palma-, y 312 -que conecta Lluc, Inca y Muro-.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria Vivienda, Territorio y Movilidad, se refuerza así el servicio de la red de autobuses interurbanos TIB con esta ampliación de los horarios en ambas líneas en las zonas centro y norte de Mallorca.

La línea 304 Inca-Sencelles-Palma mejora el servicio con una ampliación de horarios de lunes a viernes a última hora del día, incorporando un servicio de Biniali a Palma a las 20.45 horas, con una última llegada a Palma a las 21.25 horas; y otro de Palma a Inca a las 21.35 horas, que supondrá una última llegada a Inca a las 22.40 horas.

Por su parte, la línea 312 Lluc-Inca-Muro adelanta los horarios a primera hora de la mañana para asegurar una llegada a Inca desde Muro antes de las 08.00 horas. El cambio consiste en adelantar dos servicios de lunes a viernes: el actual Inca-Muro de las 07.10 horas pasa a salir a las 07.00 horas, y el de Muro a Inca de las 07.40 horas se adelanta a las 07.25 horas. De este modo, indica la Conselleria, se mejora la movilidad de los trabajadores y estudiantes de institutos de esta zona.