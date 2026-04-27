El Govern amplía los plazos para ejecutar actuaciones de convocatorias de transición energética

El Govern amplía hasta mayo los plazos para ejecutar actuaciones de convocatorias del Piteib. - CAIB

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado hasta el 14 y el 31 de mayo los plazos para la ejecución de varias convocatorias del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), para que haya más beneficiarios que puedan completar sus inversiones, justificar los proyectos y cobrar las ayudas concedidas.

Según ha informado este lunes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, las fechas para las convocatorias 'Piteib Aparc', 'Piteib Admin', 'Piteib Enllum' y 'Piteib Secorts' se han ampliado hasta el 31 de mayo, mientras que las solicitudes para 'Piteib Pime' y 'Piteib Polígonos' permanecerán abiertas hasta el día 14 del mismo mes.

Así, la ampliación permitirá que empresas, administraciones públicas y entidades beneficiarias dispongan de más tiempo para finalizar inversiones, resolver incidencias administrativas y completar correctamente la justificación de los expedientes para poder percibir las ayudas aprobadas.

La ampliación tiene lugar tras una negociación entre el Govern y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), órgano responsable de gestionar estas ayudas estatales financiadas con fondos europeos.

La Conselleria ha asegurado que una de las razones que ha facilitado este acuerdo es que la ejecución de los objetivos del programa por parte de Baleares está cerca de cumplirse.

Además, ha explicado que los retrasos en suministros, los plazos de entrega de materiales, la complejidad administrativa de determinadas actuaciones o el impacto de la inestabilidad geopolítica internacional derivada de la guerra en Irán han supuesto una dificultad añadida que ha afectado a muchos expedientes.

Con esto, el Ejecutivo balear busca que ningún beneficiario que haya invertido en transición energética no pueda acceder por falta de tiempo y que las personas, empresas y administraciones que solicitaron las ayudas puedan ejecutar sus proyectos.