El Govern analiza con las aerolíneas la conectividad de Baleares.

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, junto con la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han mantenido este miércoles y jueves diferentes reuniones con las principales compañías aéreas que operan en Baleares.

En el marco de la celebración de Fitur en Madrid, el conseller y la directora general se han reunido con representantes de las compañías Iberia, Iberia Express, Vueling, Air Europa y Binter para analizar las necesidades que tienen las islas en materia de conectividad, avanzar en un transporte aéreo sostenible y abordar los desafíos de la conectividad aérea del territorio insular.

Mateo ha destacado que para este Govern es "imprescindible" mantener estas reuniones y "garantizar la conectividad de los residentes de las islas, para que cuenten con un transporte aéreo de calidad, sostenible y que responda a las necesidades reales de un territorio insular como el archipiélago".

Asimismo, ha señalado la importancia de asegurar la conectividad del transporte aéreo especialmente durante la temporada de invierno, incidiendo en las islas de Menorca e Ibiza, que experimentan una doble insularidad.

En las reuniones mantenidas en los estands de las compañías, se han compartido datos sobre la operativa en las Islas y todos han coincidido en la apuesta por la mejora de la conectividad y la sostenibilidad.

ALGUNOS DATOS DE OPERATIVIDAD

En 2025, Iberia Express operó el 50 por ciento de sus vuelos con Baleares con aviones A321neo, los más eficientes de su segmento, que reducen las emisiones en un 20 por ciento. La compañía también ha destacado que el 40 por ciento de los pasajeros de los vuelos operados por Iberia Express en Balears son residentes en las islas.

La compañía Vueling ha informado, por su parte, de la ampliación de rutas con el archipiélago, así como la consolidación de la pernocta de un avión en Ibiza incorporado este invierno y la incorporación de una pernocta en Menorca, que permitirá mejorar su conexión a Barcelona.

Por su parte, Binter ha compartido que están estudiando mejoras en la ruta entre Baleares y Canarias, y Air Europa, compañía con base en Palma, ha compartido los principales puntos de su estrategia.

Según han indicado, el Govern se ha comprometido a seguir manteniendo reuniones con las diferentes compañías aéreas que operan en el territorio con el objetivo de mantener la línea de mejora de la conectividad y la sostenibilidad aérea.