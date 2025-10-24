El Govern aporta 5 millones de euros para personas y empresas de Ibiza afectadas por las Danas

IBIZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alcaldes de Ibiza ha aprobado este viernes la creación de dos líneas de ayudas por valor de 5 millones de euros para dar apoyo a personas y empresas afectadas por las Danas. El dinero será aportado íntegramente por el Govern y podrá ampliarse en caso de necesidad.

En la reunión ha participado la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción y de Gobierno y Cooperación Local del Govern, Antònia Maria Estarellas, quien ha asegurado que estas líneas "no deben sustituir" las ayudas que se está pendientes de recibir del Estado, una vez se apruebe en el Consejo de Ministros la declaración de Ibiza como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil "y que llegarán de manera directa a través de la junta de compensación de seguros, representando un oxígeno para empresas y particulares que necesitan apoyo para volver a la normalidad cuanto antes".

En la reunión se ha aprobado una primera línea para daños producidos en viviendas y vehículos declarados siniestro total. Otra segunda línea se destinará a establecimientos comerciales, turísticos e industriales y a autónomos, con una ayuda mínima de 2.000 euros, que podría alcanzar los 10.000 euros para empresas.

Los detalles de la tramitación se facilitarán en próximos días, pero el Consejo de Alcaldes ha acordado que el dinero del Govern llegue al Consell a través de un convenio y se transferirá después a los Ayuntamientos para que centralicen la tramitación. También, se suscribirán como entidades colaboradoras las patronales Pimeef y Cámara de Comercio.

El presidente insular, Vicent Marí, ha explicado que la línea de ayudas es "una respuesta rápida y coordinada ante una situación excepcional que ha afectado a muchos".

Estarellas ha explicado que la voluntad del Govern es estar junto a los ciudadanos e impulsar mecanismos para tener un convenio con el Consell puesto que es la manera más rápida de poder dar una primera ayuda, mientras no llegan los seguros ni las ayudas del Estado.

"El Govern hace una primera aportación de cinco millones y, si fuera necesario, pondríamos más dinero para que esta ayuda llegue a todos", ha dicho.