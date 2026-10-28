El Govern apoya la propuesta del Centro del Mar de Menorca para implantar nuevos estudios superiores de náutica

MENORCA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha acompañado este miércoles a los responsables del Centro del Mar de Menorca en una reunión de trabajo con la directora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, María Paz Sánches, con el objetivo de trasladar la propuesta de implantación de unos nuevos estudios superiores vinculados al sector náutico.

La iniciativa ha sido presentada por la directora del centro, Beatriz Méndez, junto con miembros del equipo directivo, y ha contado con el acompañamiento del conseller Antoni Vera, y de la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa.

Durante el encuentro, los representantes del Centro del Mar han expuesto el trabajo desarrollado durante los últimos años por el Centro de Referencia Nacional de Náutica para analizar las necesidades formativas del sector y definir una propuesta de un nuevo título de grado superior orientado a la gestión y el mantenimiento de embarcaciones de recreo.

La propuesta plantea la creación de un título, todavía pendiente de denominación definitiva y de la correspondiente tramitación ante la Administración General del Estado, que permitiría dar continuidad a los estudios actuales de náutica y responder a las nuevas necesidades derivadas de la evolución tecnológica del sector.

Entre otros ámbitos, estos estudios incorporarían conocimientos relacionados con los sistemas de propulsión, las instalaciones eléctricas y electrónicas, la gestión energética, los sistemas hidráulicos, los materiales compuestos, la carpintería naval, la climatización y la organización de las tareas de mantenimiento.

Según el documento elaborado por el Centro de Referencia Nacional de Náutica, la propuesta nace de la demanda detectada tanto entre el alumnado como entre las empresas del sector, que reclaman perfiles profesionales con una mayor cualificación, capacidades de diagnóstico y planificación y una visión integral del mantenimiento de las embarcaciones de recreo. El proyecto ha sido contrastado con centros formativos de diversos territorios y con representantes del sector productivo.

La reunión ha servido para trasladar al Ministerio esta necesidad e iniciar una primera fase de valoración técnica sobre la viabilidad de incorporar esta nueva oferta al sistema de Formación Profesional.

La propuesta se encuentra actualmente en una fase inicial y requiere todavía el análisis de los organismos competentes y el desarrollo de los trabajos técnicos necesarios para su eventual implantación.