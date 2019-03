El Govern apoya la quinta edición del foro de debate cultural 'Think up Culture!' que empieza este jueves en Palma

THINK UP CULTURE! MALLORCA

La conselleria de Culutra, Participación y Deportes, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), ha reiterado este jueves que apoya a través de la línea de ayudas de ferias y festivales la quinta edición del foro de debate sobre industrias culturales 'Think up Culture! Mallorca' que este jueves ha empezado en Can Balaguer.

Así ha detallado la cartera dirigida por Fanny Tur en un comunicado en el que han recordado que Think up Culture! es un foro de debate y conocimiento sobre la financiación de las industrias culturales cuyo objetivo es hacer seguimiento de proyectos del sector cultural y "servir" de plataforma de oportunidades, diálogo e ideas para esta industria.

El programa llega este año a su quinta edición gracias al apoyo del Ministerio de Cultura para inspirar, fortalecer y dar oportunidades a los emprendedores del ámbito cultural y creativo y, en esta edición, tiene sedes en Menorca, Palma, Eivissa, Barcelona y Izmir (Turquía).

Así, durante dos jornadas se profundizará en cómo cohesionar nuevos ecosistemas de innovación relacionados con la cultura y la creación. En la edición de este año, el foro cuenta con la participación de especialistas que actuarán como conductores de las actividades que se han programado.

En concreto, el jueves 14, la experta en redes de innovación Daria Tataj participará en una ponencia para analizar el potencial transformador de las industrias y "la necesidad de abordar el conjunto de la isla como una sola entidad y realidad", según la organización.

Por otro lado, el viernes 15, Roberto Gómez de la Iglesia, de la plataforma 'Conexiones improbables', realizará una interpretación y mapeo del sistema cultural y creativo de Mallorca a través de la metodología de 'Kultursistema', una herramienta desarrollada por la asociación vasca Karraskan.

También están programadas una tabla de entidades locales y una de financiación protagonizada por los autores del estudio 'Benchmarking' sobre vías de financiación cultural, Berta Mariño y Sergio Lago.

Think up Culture! colabora con Casa Planas en Pink Riot Fest, un Micro Festival de investigación, acción y participación sobre género para abordar reflexiones contemporáneas y utilizar la creación como herramienta transversal de cambio social. Será el día 14 de marzo a las 18.30 horas en Casa Planas.

La edición de este año contará con actividades en Menorca, Palma, Ibiza, Barcelona y Izmir (Turquía).