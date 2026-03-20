El Govern apoya la rebaja del IVA de los carburantes al 10%

Archivo - EL portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ve con "muy buenos ojos" la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% que previsiblemente aprobará el Gobierno en el marco del plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán.

"Si es una medida de bajada de impuestos, perfecto", ha dicho el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Sobre esta medida concreta, ha subrayado que desde el Govern celebran que se implemente, puesto que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para bajar este impuesto.

Igualmente, ha lamentado que el Gobierno central no haya convocado a las comunidades para coordinar este paquete de medidas.