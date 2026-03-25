El Govern aprobará un decreto con rebajas fiscales y ayudas directas a los sectores afectados por la guerra en Irán

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, reunido con los portavoces parlamentarios. - CAIB

También trabaja en ayudas sociales, aunque todavía están por concretar su contenido y cómo se materializarán PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará en una o dos semanas un decreto con rebajas fiscales y ayudas directas a los sectores afectados por los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Así se lo ha trasladado este miércoles el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a los portavoces de los partidos con representación en el Parlament.

En el encuentro han participado Marga Durán (PP), Iago Negueruela (PSIB), Manuela Cañadas (Vox), Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) y Llorenç Córdoba (Gent per Formentera).

Es la séptima reunión que Costa mantiene en poco más de una semana para abordar los efectos de la guerra. Antes lo había hecho con sindicatos y patronales; con los representantes del comercio, la industria, la distribución, el sector primario, las navieras y la construcción; y con los consells insulares, los ayuntamientos de Palma y Eivissa y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Por el momento el Govern no ha detallado cuáles serán las medidas que pretende adoptar, pero ha reiterado en varias ocasiones que serán complementarias a las que ya ha delineado el Ejecutivo central.

Los portavoces parlamentarios, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, han detallado que la intención del Govern es aprobar tres bloques de medidas: rebajas fiscales, ayudas directas y cambios normativos.

La idea es que las ayudas directas --que irán dirigidas a sectores como el de los transportes o el primario-- y las rebajas fiscales se introduzcan en un decreto que se podría aprobar en el Consell de Govern dentro de una o dos semanas.

En paralelo se está trabajando en un paquete de ayudas sociales para apoyar a los sectores más vulnerables de la ciudadanía, aunque estas están todavía por concretar y determinar cómo se materializarán. Podrían entrar en el primer decreto o ir por otra vía.

Los grupos parlamentarios, cuyos portavoces han destacado el buen talante de la reunión, disponen de varios días para presentar sus propuestas. Todos han mostrado su voluntad de que el paquete de medidas salga adelante con el mayor consenso posible.