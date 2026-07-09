El Govern aprueba la adjudicación por casi 500.000 euros de nuevos equipos para la depuradora de Inca

Estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Inca. - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha aprobado recientemente la adjudicación del contrato de suministro e instalación de diversos equipos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Inca.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 489.754 euros. La licitación salió a concurso por un presupuesto máximo de 576.266 euros, por lo que la adjudicación supone una baja del 15 por ciento respecto al precio de licitación.

Los trabajos se prevé que se inicien en dos meses, una vez concluyan los plazos normativos para la adjudicación definitiva y la firma del contrato, según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua.

Esta actuación se enmarca en los proyectos financiados con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dentro de las líneas de protección, preservación y modernización del medio natural y de impulso a la innovación tecnológica en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, forma parte de un paquete de actuaciones que destina más de 35 millones de euros a la mejora y renovación de equipamientos, equipos de tratamiento de fangos, sistemas de desodorización, automatización, mejora del consumo energético y actuaciones puntuales en la mayor parte de las 80 depuradoras que la Agencia gestiona en las cuatro islas.

PRINCIPALES ACTUACIONES

El contrato contempla la renovación de los principales equipos electromecánicos de la depuradora, que superan los diez años de antigüedad y cuya vida útil ya ha finalizado, por lo que serán sustituidos completamente.

En concreto, las actuaciones incluyen la sustitución de las bombas de elevación, recirculación y purga, que permiten mover el agua y los fangos a lo largo de todo el proceso de depuración; la renovación de las centrífugas y las bombas de polielectrolito del sistema de secado de fangos, así como del cuadro eléctrico de control y del cableado asociado.

Estos equipos son necesarios para reducir la producción de fangos del proceso de depuración, avanzando en la reducción de los residuos y del impacto asociado al tratamiento de las aguas residuales.

DESTINO DE LA ACTUACIÓN

La necesidad de esta inversión responde a la voluntad de prolongar el uso de algunas de las instalaciones actuales mientras se inicia la ejecución de las obras de la nueva EDAR de Inca, cuyo proyecto se encuentra actualmente en las últimas etapas de autorizaciones y licencias.

Esta circunstancia obliga a mantener plenamente operativa la depuradora actual hasta que puedan contratarse y ejecutarse las obras de la nueva instalación.

La sustitución de los equipos obsoletos por modelos más modernos y fiables permitirá mejorar el rendimiento general de la estación depuradora, garantizar la calidad del agua tratada, reducir los costes de explotación y las averías, y minimizar los problemas de olores asociados a paradas no planificadas de la planta.