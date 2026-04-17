El Govern aprueba la compra de material sanitario por 17,5 millones de euros

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PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al IbSalut a comprar material sanitario por un importe de 17,5 millones de euros para los centros sanitarios de Baleares.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

En concreto, se ha aprobado el suministro de suturas mecánicas, trocares y cánulas laparoscópicas, clips de titanio y reabsorbibles, ligaduras endoscópicas y también la cesión de equipos.

Este acuerdo tiene una duración prevista de doce meses y puede prorrogarse hasta treinta y seis.