El Govern aprueba destinar 1,1 millones a la compra de vacunas contra el papiloma humano para 2026

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado a la Conselleria de Salud un gasto de 1,12 millones de euros destinado a la compra de vacunas nonavalentes contra el virus del papiloma humano para el año 2026.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el año pasado se introdujeron en la estrategia contra el virus del papiloma humano las recomendaciones de la vacunación del VPH de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, aprobadas en julio de 2024 por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con este cambio, se unificó la indicación de vacunación para todos los jóvenes desde los 12 a los 18 años con una única dosis, en vez de dos dosis como se hacía anteriormente.

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que afecta principalmente a la piel y a las mucosas y, hasta el momento, se han identificado más de 150 tipos diferentes y 12 son considerados cancerígenos.

Según el tipo de virus, puede producir verrugas cutáneas, verrugas genitales y algunos tipos de cáncer, principalmente cáncer de cuello de útero, y, en menores proporciones, cáncer de vagina, de ano, de pene, de boca o de laringe. La mayoría de las infecciones cursan sin síntomas y desaparecen espontáneamente dentro de un período variable de hasta dos años. Las que persisten durante más de dos años se asocian con mayor frecuencia a lesiones precancerosas.

La forma más eficaz de prevenir la infección por VPH es la vacunación. El preservativo evita muchas infecciones por VPH, aunque no es totalmente eficaz puesto que la infección por VPH se extiende a toda la zona genital y el preservativo solo protege una parte. Sin embargo, siempre debe utilizarse preservativo, ya que también evita embarazos y otras infecciones de transmisión sexual.

Las mujeres son las principales afectadas por cánceres causados por VPH, en particular el de cuello de útero, sobre todo en mujeres jóvenes.