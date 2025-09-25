El Govern aprueba la dotación presupuestaria de 15 plazas en PortsIB tras la asunción de más competencias

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este jueves la dotación presupuestaria de 15 plazas de personal funcionario en Ports de les Illes Balears (PortsIB).

Con esta medida, el ejecutivo balear responde al aumento de competencias asumidas por el ente público en los últimos años, especialmente en materia de gestión del litoral, vigilancia de las aguas costeras y servicios portuarios, según ha explicado en rueda de prensa desde Formentera, donde se ha celebrado la reunión, la presidenta del Govern, Marga Prohens.

PortsIB gestiona desde 2020 los campos de fondeo previstos en el Decreto 25/2018, del 27 de julio, sobre la conservación de la posidonia oceánica, competencia que anteriormente recaía en la Conselleria de Medio Ambiente.

A partir de 2024, sus funciones se ampliaron con la asunción del servicio de limpieza del litoral, con una flota de 22 embarcaciones, y en 2025 se ha puesto en marcha el nuevo servicio de vigilancia, inspección y gestión de las aguas costeras.

Este servicio cuenta con 12 embarcaciones adicionales y requiere personal con condición de agente de la autoridad para poder actuar frente a las infracciones de la normativa vigente. Todas estas actuaciones están coordinadas desde el recién inaugurado Centro de Control y Vigilancia del Litoral, dependiente de PortsIB.

La reorganización del ente también ha hecho necesario adaptar su estructura. La hasta ahora organización horizontal, dividida en ocho áreas de gestión, resulta insuficiente para el volumen de servicios actuales.

Por ello, se establecen dos grandes departamentos, Técnico y Jurídico-Administrativo, con dependencia directa de la Dirección Gerencia y de la Vicepresidencia, de los que dependerán el resto de las áreas y servicios.

Las 15 plazas dotadas incluyen puestos de responsabilidad en los nuevos departamentos, personal instructor, jefaturas de servicio y de sección, así como encargados de vigilancia costera y litoral.

Con ello se refuerzan tanto la capacidad técnica como el control jurídico y administrativo de PortsIB, garantizando una gestión más eficaz de los servicios.