El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios y una subida salarial del 1,5%

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y una subida salarial del 1,5 por ciento.

Según ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, la jornada laboral 35 horas fue acordada con los sindicatos el pasado 30 de abril.

En concreto, la nueva jornada se fija en 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, con una distribución flexible que se realizará, de forma general, de lunes a viernes.

Así, el personal podrá adaptar el horario dentro de unas franjas de entrada y salida más amplias, con entrada entre las 07.00 y las 09.00 horas y salida entre las 14.00 y las 16.30 horas, siempre cumpliendo el cómputo de horas establecido.

El acuerdo incluye medidas que favorecen la organización del tiempo de trabajo, como una pausa diaria retribuida de 30 minutos y el reconocimiento como tiempo de trabajo de la formación realizada dentro del horario laboral.

Según han destacado, también se prevén adaptaciones para los colectivos con horarios especiales, en función de las necesidades de los servicios.

El acuerdo, aprobado por unanimidad entre la Administración y los sindicatos, tendrá efectos a partir del 1 de junio de 2026 y forma parte del desarrollo del pacto de legislatura firmado en febrero del año pasado entre el Govern y las organizaciones sindicales.

Por otro lado, el Consell de Govern ha dado luz verde al incremento salarial del 1,5 por ciento para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y del resto de entes integrantes del sector público autonómico.

La medida permite aplicar la subida salarial prevista para el año 2026, que se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2025 y tendrá efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

El Ejecutivo autonómico prevé abonar esta subida, así como los correspondientes atrasos, de forma preferente en la nómina del mes de mayo.

El acuerdo beneficia al conjunto del personal de la Administración balear y de los entes del sector público instrumental, y se enmarca en las medidas impulsadas por el Govern para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos y dar estabilidad a las condiciones laborales del personal al servicio de las administraciones públicas.

VACACIONES

También en materia laboral, el Consell de Govern ha ratificado un acuerdo que mejora las vacaciones del personal funcionario. La medida, acordada también en la Mesa Sectorial de Servicios del pasado 30 de abril, introduce más flexibilidad en la organización de las vacaciones.

Entre las novedades, se establece que los días adicionales de vacaciones por antigüedad se podrán disfrutar a partir del año siguiente de haber cumplido el correspondiente periodo de servicio, lo que facilita su aplicación.

Además, se permitirá disfrutar de vacaciones fuera del periodo ordinario a lo largo de todo el año, en periodos mínimos de cinco días hábiles consecutivos, siempre y cuando las necesidades del servicio lo permitan.

El objetivo, han señalado desde el Govern, es adaptar mejor la organización del tiempo de trabajo a las necesidades de los trabajadores y de los servicios públicos.

El acuerdo, aprobado por unanimidad entre la Administración y los sindicatos, tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026 y forma parte del desarrollo del pacto firmado en febrero de 2025.