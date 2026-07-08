El Govern aprueba el Plan Autonómico de Conciliación con 70 medidas pactadas con sindicatos y patronales

El Govern aprueba el Plan Autonómico de Conciliación - CAIB

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el Plan Autonómico de Conciliación de Baleares 2026-2031, una hoja de ruta que nace fruto del consenso con sindicatos y patronales y que incluye 70 medidas.

El objetivo del plan, según ha resaltado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, es que sea un instrumento de planificación, coordinación y seguimiento de las políticas de conciliación.

Esta hoja de ruta, presentada este miércoles por la consellera del ramo, Catalina Cabrer, junto con CCOO, UGT, Pimeb y CAEB, desarrolla la ley de conciliación y "pone de manifiesto el compromiso" del Govern de situar a las familias en el centro de sus políticas y de hacer de la conciliación una prioridad estratégica, ha subrayado la Conselleria.

En este sentido, se trata de una acción transversal que implica a diferentes consellerias y una iniciativa que se adapta a la realidad de Baleares, basando su diagnóstico en las necesidades reales del territorio y en la escucha activa de la ciudadanía.

Para Cabrer, este Plan "es mucho más que un documento, es el reflejo de una manera de entender las políticas públicas: poner a las personas en el centro".

"Este es el camino que hemos iniciado y este es el compromiso que hoy renovamos: seguir avanzando para que la conciliación deje de ser un reto y se convierta en una realidad al alcance de todas las familias de Baleares", ha destacado.

En cuanto a la organización, el plan consta de tres ejes que comprenden ocho objetivos generales, 16 específicos y 70 medidas. Asimismo, el proyecto consta de 22 agentes responsables, 20 indicadores de evaluación y tiene una vigencia de cinco años.

Respecto a las medidas de conciliación, el documento recoge iniciativas ya implantadas en esta legislatura, como la gratuidad 0-3 o el 'Cheque canguro', así como acciones planificadas de cara al futuro.