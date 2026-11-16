El Govern aprueba los planes de emergencias de Felanitx, Pollença, Llubí y es Migjorn Gran

Reunión de la Comisión de Emergencias y Protección Civil en la que se han aprobado los cuatro PEMU nuevos. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado luz verde a la homologación de cuatro nuevos planes de emergencia municipal (PEMU), correspondientes a los municipios de Felanitx, Pollença, Llubí y es Migjorn Gran.

La homologación se ha certificado en el pleno de la Comisión de Emergencias y Protección Civil, presidido por la vicepresidenta del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que, con estos cuatro, ya son 18 los municipios de Baleares que cuentan con un PEMU, un instrumento que, además de dar cumplimiento a una obligación legal establecida en la legislación estatal y autonómica, permite a los municipios recoger la organización, la planificación y la respuesta ante una situación de gran emergencia.

Los cinco primeros PEMU se homologaron entre los años 2008 y 2014. Desde entonces, no se había vuelto a aprobar ninguno hasta diez años después. Ahora, en poco más de dos años, se han aprobado 13.

Desde la Dirección General de Emergencias e Interior se ha impulsado la presentación de los PEMU mediante la creación de una guía de redacción de referencia que homogeneiza y facilita su tramitación a los ayuntamientos.

En consecuencia, los municipios, conscientes también de la necesidad y la importancia de tener regulada su capacidad de respuesta ante una emergencia, han respondido con la activación y ejecución de este procedimiento. Además de los 18 PEMU ya aprobados, hay otros en tramitación.

Igualmente, se ha procedido con los planes de acción local (PAL) en caso de incendios forestales o inundaciones, de los que se han aprobado 17 desde 2024. Entre ellos, destaca que toda Menorca y también la isla de Eivissa están protegidas en caso de incendio forestal, a excepción del municipio de Eivissa, que cuenta con una extensión forestal mínima.

Además de la aprobación de los cuatro PEMU, la Comisión de Emergencias y Protección Civil también ha dado luz verde a 19 modificaciones del planeamiento urbanístico para cumplir los criterios de seguridad. Fundamentalmente, en ellas se contrasta el riesgo de incendio forestal y el riesgo de inundación.