El Govern aprueba una subvención de 870.000 euros para el funcionamiento y programación de Es Baluard

Archivo - La Fundación Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma - FUNDACIÓN ES BALUARD MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNE

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado conceder una subvención nominativa a favor de la Fundación Es Baluard, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma por un importe total de 870.000 euros.

Esta partida, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, es para sufragar los gastos corrientes derivados de las actividades y proyectos propios de la Fundación, así como aquellos relativos a sus fines fundacionales.

La ayuda permitirá cubrir los costes de personal propio, el mantenimiento de las instalaciones del museo y el funcionamiento ordinario de la institución, además de financiar el programa de exposiciones y actividades previsto para este año.

El acuerdo aprobado este viernes autoriza excepcionalmente el pago anticipado de la totalidad de la subvención, justificado por razones de interés público, ya que la Fundación Es Baluard es una entidad financiada mayoritariamente por la CAIB y clasificada dentro del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

La fórmula del pago a cuenta pretende garantizar que el museo disponga de la tesorería necesaria para atender puntualmente sus obligaciones y cumplir con el periodo medio de pago a proveedores exigido por la normativa vigente.

Dada la naturaleza de la entidad y su vinculación con la administración regional, el pago se realizará sin la exigencia previa de garantías.