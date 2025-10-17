El Govern aprueba un techo de gasto de 6.924 millones de euros, 361 millones de euros más

Archivo - El portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, con un incremento de hasta 361,3 millones más respecto al del pasado ejercicio (+5,5% más).

La aprobación del techo de gasto no financiero, paso previo a la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2026, tiene lugar algo más de una semana después de que lo anunciara la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha señalado en rueda de prensa que el techo de gasto más alto de la historia de Baleares permitirá desarrollar las políticas necesarias para la tansformación del modelo económico, además de reforzar los servicios públicos y responder a las necesidades de los ciudadanos.

Durante la legislatura, el techo de gasto se ha incrementado en casi 1.000 millones de euros.