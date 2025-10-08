Prohens anuncia la aprobación en las próximas semanas de un techo de gasto de 6.920 millones, 360 millones más

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (c), llega con su equipo de gobierno al Debate de Política General, en el Parlament balear. - Isaac Buj - Europa Press

El Govern trabaja con Palma en la ampliación del metro hasta Son Espases

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles que el Consell de Govern aprobará en las próximas semanas un techo de gasto de 6.920 millones de euros, 360 millones más.

La líder del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer la intención de aprobar un nuevo techo de gasto para disponer de más recursos públicos en un próximo presupuesto autonómico "para seguir mejorando la sanidad, la educación, el transporte público y la vivienda para la gente de aquí".

En su réplica, Prohens ha revelado también que junto al Ayuntamiento de Palma ya se está desarrollando trabajos técnicos para la ampliación del metro hasta el Hospital de Son Espases.