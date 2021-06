El Govern apunta que el debate sobre vacunar a turistas corresponde al Consejo Interterritorial

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha apuntado este lunes que la posibilidad de que las Comunidades Autónomas vacunen a los turistas que reciban este verano es "un debate a nivel español" que se debe decidir en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Negueruela ha explicado que "no es lo mismo una comunidad como Cantabria que una comunidad como Baleares", en referencia al alto número de turistas que llegan a las Islas.

Así, ha considerado que si se toma la decisión de vacunar a los turistas, deben de llegar las dosis a toda la población. "El Govern pide que se hagan los mismos criterios para todas las CCAA y que las dosis lleguen para toda la ciudadanía", ha señalado.

No obstante, el portavoz no ha especificado si Ejecutivo autonómico está favor o no de vacunar a turistas y ha insistido en que "los debates son del Consejo Interterritorial".