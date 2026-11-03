El Govern asegura que ampliará la línea 411e para que funcione todo el año y MÉS le reprueba que "sea para turistas"

Archivo - Autobús del TIB. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha subrayado que el Govern quiere que la línea 411e, entre Palma y Cala Rajada, funcione todo el año y ha afirmado que se está a la espera de que la empresa concesionara acepte la modificación del contrato.

En la sesión de control al Govern de este martes, el conseller ha remarcado que se está ampliando la concesión para que la línea esté operativa todo el año.

Así lo ha defendido ante las críticas del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha acusado al Govern de no tener en cuenta a los residentes del Llevant.

"En abril se restituyó la línea, anunció mucho dinero para el TIB y dijo que la línea se mantendría, pero era para los turistas", ha reprochado.