El Govern asegura que "no pondrá palos en las ruedas" a la implantación de nuevas universidades privadas en Baleares

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern "no pondrá palos en las ruedas" a la implementación de nuevas universidades privadas en Baleares.

Ha sido durante una interpelación reclamada por el diputado socialista Carles Bona para pedir cuentas sobre las reuniones mantenidas por el Govern de cara a la redacción de los proyectos de ley y decretos aprobados esta legislatura.

Bona ha centrado buena parte de su intervención en criticar la supuesta intención del Ejecutivo autonómico de facilitar la llegada del CEU San Pablo a Mallorca a través del decreto de agilización de proyectos estratégicos que decayó hace unas semanas por la falta de apoyo de Vox.

Costa, sin embargo, ha defendido la utilidad de las universidades privadas para "complementar" la oferta de una Universitat de les Illes Balears (UIB) que, a su vez, ha visto incrementado su presupuesto.

"Creemos que cuantas más personas formadas en educación superior haya, mejor para Baleares. Necesitamos capital humano para que este proceso de transformación económica que queremos sea posible. A veces no somos capaces de traer talento de fuera, pero si lo podemos formar aquí, ya nos va bien.

Además, ha apuntado el también vicepresidente del Govern, el del CEU San Pablo "no es el único proyecto de universidades privada con intención de implantarse en Baleares".

"Y este Govern no pondrá ni un palo en las ruedas para que se pueda implantar. Creemos que la oferta de la UIB debe ser complementada con la privada. Se llama libertad", ha sentenciado.