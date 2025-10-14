PSIB cuestiona la "celeridad" de la solicitud de la CEU San Pablo y Costa asegura que se ha cumplido con la normativa

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha cuestionado la "celeridad" en el proceso de solicitud de proyecto estratégico de la universidad CEU San Pablo y el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que "se ha cumplido con aquello que establecía la normativa vigente en aquel momento".

"Simplemente esto, nada más", ha sostenido Costa en el pleno de este martes, tras ser preguntado por el socialista Carles Bona sobre la solicitud de proyecto estratégico de dicho centro. Según Bona, en nueve días "lo tuvieron todo", tanto convenio, como fundación e informe.

El vicepresidente ha argumentado que la CEU San Pablo presentó la documentación requerida y que esta fue verificada por la administración. Además, ha acusado al PSIB de hacer "política del fango" y ha reivindicado que el Govern está a favor de dicha universidad.