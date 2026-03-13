El Govern autoriza el pago de los atrasos del incremento salarial del 2,5% al personal de la concertada

Archivo - Aula. - CAIB - Archivo

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el pago de los atrasos derivados del incremento salarial del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025, una medida que beneficiará al personal docente, cooperativista y religioso autónomo que trabaja en los centros concertados.

Así lo ha informado este viernes la consellera de Presidencia, Coordinación a la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, actuando como portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Este abono se ejecuta para garantizar que el personal de los centros concertados perciba las retribuciones que le corresponden, en coherencia con los incrementos aplicados al conjunto del sector educativo público.

Con esta medida se asegura que todos los colectivos educativos reciben las compensaciones que les corresponden y evita desigualdades entre trabajadores que desarrollan funciones equivalentes dentro del sistema educativo.

PUESTOS TRABAJO

También en materia educativa, el Consell de Govern ha aprobado la nueva Relación de puestos de trabajo (RPT) permanente del personal funcionario docente al servicio de la administración educativa de Baleares.

Dicha actualización responde a la necesidad de ajustar la plantilla orgánica a las plazas reales existentes a fecha 31 de diciembre de 2025, tal y como establece la normativa vigente y como exigen los procesos anuales de provisión, concurso de traslados y oferta de empleo público.

La nueva RPT incorpora centenares de plazas distribuidas por municipio y especialidad, y refleja las necesidades reforzadas en especialidades con carencias que continúan siendo prioritarias en el sistema educativo.

Según el Govern, se consolida así una estructura de recursos humanos más equilibrada en todo el territorio, fundamental para dar respuesta a las necesidades reales de los centros de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

CEIP S'ALZINAR

El Consell de Govern ha declarado de interés estratégico autonómico las obras de adecuación del CEIP S'Alzinar, de Capdepera, con el objetivo de agilizar toda la tramitación y avanzar en la reforma del centro en el menor tiempo posible.

Esta declaración responde a la necesidad urgente de mejorar el estado del edificio y garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad escolar, ha argumentado Estarellas.

La Conselleria de Educación y Universidades está ultimando el proyecto de reforma del cuerpo B del colegio, la parte más antigua y afectada por filtraciones de agua.

Las actuaciones previstas incluyen la impermeabilización de las cubiertas, la reparación de las zonas interiores y exteriores deterioradas y la renovación de las carpinterías y las persianas, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y funcional para el alumnado y el profesorado.