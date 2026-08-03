El Govern avanza en la equiparación salarial de las trabajadoras de las 'escoletes', con el visto bueno de la Xarxa 0-3

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern aprobará este viernes un decreto ley para la equiparación salarial de las trabajadoras de les 'escoletes' integradas y no integradas.

Lo ha detallado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Xarxa 0-3, que han considerado "un paso muy importante" la aprobación de esta normativa.

En concreto, el decreto establece un complemento de concierto para esta etapa educativa, de modo que el Govern podría igualar todas las remuneraciones del personal 0-3 de los centros integrados y de los no integrados.

Desde la Xarxa 0-3, su portavoz, Noelia Jiménez, ha celebrado la "buena predisposición" de la Conselleria en dar respuesta a sus reivindicaciones.

Además del decreto ley, también ha subrayado el compromiso de Vera de sentar en la misma mesa de negociación a todas las partes implicadas, así como la modificación del decreto de mínimos.