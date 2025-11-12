Govern, Ayuntamiento y la dirección del CEIP Mestre Colom de Bunyola acuerdan la reforma integral del centro

Conseller de Educación, la alcaldesa del Ayuntamiento de Bunyola, la asociación de familias y la dirección del centro en la reunión para acordar la reforma integral del CEIP Mestre Colom de Bunyola - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, el Ayuntamiento de Bunyola, la asociación de familias y la dirección del CEIP Mestre Colom de Bunyola han acordado la reforma integral de este centro con el objetivo de adaptar sus instalaciones a las necesidades educativas actuales.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, durante el encuentro se ha presentado el anteproyecto de reforma, una actuación recogida en el Plan de Inversiones Educativas.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha explicado que los técnicos del Instituto Balear de Infraestructuras Educativas (Ibisec) iniciarán la redacción del proyecto y ha señalado que la intención es licitar las obras antes de finalizar la legislatura.

El proyecto contempla la reforma del edificio antiguo y la construcción de nuevas instalaciones para servicios complementarios, como gimnasio, aula polivalente y comedor.

Actualmente, el centro está formado por cuatro edificios independientes y desconectados, resultado de diversas ampliaciones, lo que genera problemas funcionales y de accesibilidad. La propuesta prevé la construcción de un nuevo edificio que mejora la funcionalidad y elimine las barreras arquitectónicas.

El nuevo edificio incluirá nuevas aulas, gimnasio, comedor con cocina y espacios para pequeños grupos. Asimismo, se reformarán los edificios existentes y se contempla la demolición de edificios antiguos para dar espacio y obtener una distribución que agrupe todas las aulas en la misma planta.

La alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, ha recordado que esta mejora es una reivindicación y ha celebrado el consenso alcanzado. Por su parte, la directora del centro, Antònia Mulet, ha destacado que el anteproyecto pone en valor el edificio histórico y ha agradecido la implicación de toda la comunidad educativa.