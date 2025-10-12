Govern y ayuntamientos recuerdan que la responsabilidad final de no suspender o aplazar actividades es de organizadores

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, en rueda de prensa - CAIB

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los ayuntamientos han recordado que la responsabilidad final de no suspender o aplazar las actividades deportivas y sociales previstas, a pesar de las recomendaciones de Emergencias, recae sobre los organizadores.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, han comparecido esta mañana en Sa Coma, en Ibiza, en una rueda de prensa, recogida en nota posterior, para informar sobre la situación actual de la isla, que ha vuelto a sufrir un episodio de inundaciones provocadas por los efectos de la DANA Alice, que afecta a todas las Baleares.

La presidenta Prohens se ha desplazado esta mañana a Ibiza junto con el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, para seguir la evolución de las lluvias intensas que han caído sobre las Pitiusas, acompañada por el presidente del Consell de Ibiza y los alcaldes de los municipios, como ya hizo en el anterior episodio provocado por la tormenta ex-Gabriel.

Según ha explicado Prohens, a mediodía la tormenta ha dado una tregua en Ibiza y se ha situado sobre Mallorca --en las zonas de Ponent y Sur, llegando también a Palma--. Una situación que se ha seguido minuto a minuto desde el Centro de Coordinación de Emergencias 112 por la vicepresidenta, Antònia Maria Estarellas.

"Ayer ya se activó la UME desde Palma, y hoy de madrugada han llegado, gracias a la buena predisposición de Baleària, que desvió un barco que se dirigía a Mallorca para que pudiera hacer una parada en Ibiza. En Formentera se ha restablecido la red eléctrica, que era uno de los puntos de preocupación. Ahora estamos coordinando con la UME, con todos los efectivos de los ayuntamientos, del Consell Insular de Ibiza y con todos los efectivos que dependen del Govern, las tareas. Desde ayer se está trabajando sobre el terreno para que la normalidad pueda restablecerse lo antes posible", ha explicado Prohens.

Por su parte, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que se está produciendo una repetición, a menor escala, de las lluvias y tormentas que sufrió Ibiza la semana pasada, tanto por su comportamiento como por sus consecuencias.

"Con menor afectación hemos tenido más incidencia del fenómeno debido a la saturación del terreno. Desde el primer momento en que vimos que el episodio se volvía más virulento, complementamos todas las estructuras de refuerzo. De hecho, se activó la UME, se reforzaron los servicios en Ibiza y se reforzó el operativo de Sa Coma con técnicos desde Palma".

La Dirección General de Emergencias e Interior realiza un seguimiento continuo de la situación, y el hecho de haber recomendado el aplazamiento o suspensión de competiciones deportivas, actos sociales y limitaciones dentro de las islas y entre ellas ha supuesto tener menos incidentes de los que se habrían registrado en situaciones normales. En este sentido, tanto Gárriz como Prohens han agradecido a la ciudadanía su responsabilidad y también a los medios de comunicación su labor como enlace entre Emergencias y la población.

El director general de Emergencias e Interior ha recordado que, aunque no hay que lamentar daños personales --precisamente gracias al sentido común de las instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos--, todavía existen situaciones que generan un riesgo específico en Ibiza, como son los cierres de las discotecas. Gárriz ha explicado que los organizadores han sido avisados en todo momento de los riesgos y que, de no seguir las recomendaciones de Emergencias, la responsabilidad final de la seguridad de sus clientes recae sobre los organizadores.

"Las imprudencias o las situaciones que generan un contexto de imprudencia son un elemento de especial preocupación que también gestionamos y tenemos considerado e incorporado en el propio dispositivo".

En este sentido, también se han pronunciado los alcaldes de Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia.

Vicent Roig ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia se han suspendido todas las actividades públicas y aquellas que dependían de federaciones y entidades públicas, a las que se invitó a cancelar todas las actividades, y así se hizo.

El alcalde ha añadido que "es importante tener en cuenta que, en el momento en que se estaba este sábado, lo que se hizo fue avisar a las actividades privadas y recomendar que lo mejor sería suspender, pero, al tratarse de actividades privadas, el organizador es quien tiene la última palabra".

También, ha explicado Roig, se entregó una carta en mano avisando de la situación y explicando que estaba activo el Plan Inunbal de Emergencias en Situación Operativa 2.

"Cada uno de estos establecimientos tiene la obligación de disponer de sus propios planes de emergencia y de actividad, activarlos y garantizar la máxima seguridad posible".

Por su parte, Marcos Serra ha explicado que la situación de Sant Antoni de Portmany es similar, ya que en este municipio se encuentran algunas de las grandes discotecas de Ibiza que tenían programados sus cierres entre este sábado y domingo.

Serra ha asegurado que las fiestas y eventos municipales y deportivos están todos cancelados, y que se hizo llegar el mismo mensaje a las empresas de ocio nocturno, advirtiéndoles además de que probablemente este domingo se cancelaría el servicio de transporte público y que, por tanto, si no podían garantizar la seguridad de sus clientes, lo más adecuado era no realizar la actividad.

"Es responsabilidad de la discoteca, ya que el Plan en el que nos encontrábamos no nos permite ordenar el cierre de una discoteca o de cualquier otro evento privado. Por tanto, lo que hacíamos era avisar de la previsión y colaborar para que hubiera menos incidentes. Este domingo tenemos el cierre de otra discoteca que también dura hasta las 12.00 de este lunes; esperaremos la valoración de Emergencias y, en función de cuál sea la situación, actuaremos del mismo modo para que la discoteca esté advertida y no ponga en riesgo a sus clientes, siempre, no obstante, bajo su propia responsabilidad si deciden continuar".

Tanto la presidenta como el director general de Emergencias e Interior han hecho un llamamiento a la prudencia y a continuar manteniendo la precaución y los consejos de Emergencias 112.

Asimismo, Marga Prohens ha hecho un agradecimiento especial a los medios de comunicación por su labor, que ayuda a trasladar los mensajes oficiales de Emergencias a la ciudadanía.