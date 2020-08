El Govern balear cesará al presidente de la APB por el presunto caso de corrupción en la entidad

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear cesará al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, por el presunto caso de corrupción que afecta a la entidad y aprobará esta destitución en el Consell de Govern del próximo viernes.

Así lo ha asegurado la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, durante la rueda de prensa del Consell de Govern de este viernes.

El Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión después de que Gual de Torrella haya puesto su cargo a disposición de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

El presidente de la APB fue detenido la semana pasada, y más tarde puesto en libertad con cargos, junto a otros cuatro directivos de la entidad, en el marco de una investigación por un presunto caso de corrupción en la APB.

Los socios de Govern, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, habían reclamado durante estos días apartar a Gual de Torrella del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

EL CONSELL DE GOVERN ACUERDA EL CESE

A pesar de que Gual de Torrella siguió al frente de la entidad tras la reunión del consejo de administración de la APB este pasado miércoles, finalmente ha puesto su cargo a disposición de Armengol.

"Aceptaremos esta puesta a disposición del cargo y procederemos al cese del presidente en el Consell de Govern de la semana que viene", ha señalado Costa.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que está decretado el secreto de sumario con respecto al caso y que desde el Govern son "absolutamente respetuosos" con el procedimiento judicial.

"Evidentemente hay un vertiente de responsabilidad política cuando la responsabilidad del nombramiento pasa por el Consell de Govern", ha asegurado Costa.

De acuerdo con la portavoz, aún no hay nombre para el sustituto de Gual de Torrella. "No hemos hablado de nada más que de ésta puesta a disposición del cargo", ha indicado.

Costa ha explicado que, para proceder al cese, "la propuesta se ha de llevar formalmente en el próximo Consell de Govern con el expediente que corresponde". Asimismo, ha señalado que esto se trasladará al ministerio correspondiente y después se hará la comunicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

SOLICITUDES DE COMPARECENCIA DE ÁBALOS Y ARMENGOL

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró este jueves una solicitud para que comparezca el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la Comisión de Transportes sobre este caso de presunta corrupción en la APB.

En este sentido, Costa ha señalado que no ha habido contactos con el ministro. "No se han puesto en contacto que a mi me conste", ha añadido.

En cuanto a la petición de comparecencia de Armengol, el Parlament balear ha rechazado este viernes, tras reunirse la Junta de Portavoces, la comparecencia de la presidenta del Govern, para abordar el presunto caso de corrupción que afecta a la APB.