El Govern calcula que con sus reformas fiscales ha dejado de ingresar más de 1.400 millones de euros

Archivo - Recurso negocios, dinero, calculadora, hacienda, recaudación, IRPF - GESTHA - Archivo

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha estimado que los ciudadanos de Baleares han dejado de pagar un total 1.444,1 millones de euros gracias al conjunto de medidas tributarias impulsadas por el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

Se trata de la primera decisión que adoptó el Govern presidido por Marga Prohens, apenas diez días después de su toma de posesión, con la aprobación de la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familiares directos, así como de la rebaja del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para "facilitar el acceso a la primera vivienda".

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha apuntado que, tres años después, el balance confirma que la reforma fiscal ha tenido un "impacto directo sobre la economía de las familias de Baleares", con "decenas de miles de contribuyentes beneficiados" y los más de 1.400 millones de euros que "han pasado a formar parte de la renta disponible de los ciudadanos".

El Impuesto sobre Sucesiones se eliminó entre padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges, mientras que se bonificó en un 25% o un 50%, en función de si existe o no descendencia directa, entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Estos porcentajes aumentaron en julio de 2025 hasta el 35% y el 60%, respectivamente.

Desde la entrada en vigor de la medida, 38.925 familias se han beneficiado de las bonificaciones aprobadas por el Govern. En concreto, 34.797 personas correspondientes a los grupos I y II han dejado de pagar 998,9 millones de euros, mientras que 4.128 contribuyentes del grupo III se han ahorrado 100,4 millones de euros. En conjunto, las familias de Baleares han dejado de pagar 1.099,3 millones de euros por este tributo.

"Mientras exista este Govern, nunca más se volverá a pagar por una herencia, por un impuesto que grava el esfuerzo y el trabajo de toda una vida", ha afirmado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

Otra de las primeras decisiones adoptadas por el Govern fue facilitar el acceso a la primera vivienda mediante la reducción o eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, 10.801 personas se han beneficiado de estas medidas, con un ahorro conjunto de 116,46 millones de euros.

En concreto, 5.088 personas mayores de 36 años han podido adquirir su primera vivienda tributando al tipo reducido del 4%, lo que les ha supuesto un ahorro de 35,78 millones de euros.

Además, 3.543 jóvenes menores de 36 años y familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo se han beneficiado de la bonificación del 50%, con un ahorro acumulado de 37,72 millones de euros y un ahorro medio de 10.646 euros.

Por último, 2.170 jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad han quedado totalmente exentos del impuesto gracias a la bonificación del 100%, con un ahorro total de 42,96 millones de euros y un ahorro medio de 19.800 euros.

Esta política fiscal en materia de vivienda se ha reforzado recientemente con la entrada en vigor de nuevas medidas tributarias incluidas en la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que "contribuyen a la transformación económica de las Baleares. Entre otras, se ha incrementado el valor máximo de la vivienda que puede acogerse a estos beneficios fiscales: 331.859,70 euros en Mallorca y Menorca, y 378.212 euros en Eivissa y Formentera.

Al mismo tiempo, se ha desplegado una decidida política de deducciones autonómicas en el IRPF en materia de vivienda, educación, conciliación o servicios sociales. Durante esta legislatura se han creado y ampliado 13 deducciones destinadas, entre otros colectivos, a las rentas medias y bajas, las familias numerosas, las familias monoparentales, los jóvenes o los trabajadores autónomos, al consolidar así una política fiscal orientada a "proteger a las familias e incentivar la actividad económica".

De hecho, en la última campaña de la renta, correspondiente al ejercicio 2024, 111.418 contribuyentes de Baleares se beneficiaron de alguna deducción autonómica, una cifra que representa un incremento del 72,9% y de 47.005 contribuyentes respecto a la campaña de la renta del ejercicio 2022. El impacto de las deducciones fiscales fue de 39,18 millones de euros, un 130,6% y 22,19 millones de euros más que dos años antes, mientras que el ahorro medio alcanzó los 352 euros, un 33,3% y 88 euros más.

"Este conjunto de medidas se ha impulsado sin renunciar al refuerzo de los servicios públicos esenciales. Al contrario, durante esta legislatura el Govern ha incrementado como nunca los recursos destinados a sanidad, educación, servicios sociales, vivienda o sostenibilidad, al mismo tiempo que ha iniciado un proceso de saneamiento de las cuentas públicas", ha resaltado.

En este sentido, Baleares han reducido su deuda en 510 millones de euros durante la legislatura, al lograr dejar atrás la dependencia de los mecanismos extraordinarios del Estado para financiarse y recuperando así su autonomía financiera, con capacidad para volver a los mercados en mejores condiciones.

De hecho, la ratio de deuda respecto al Producto Interior Bruto (PIB) se situó, al cierre de 2025, en el 17,7%, el mejor porcentaje desde el año 2010. Asimismo, las Baleares cerraron el pasado ejercicio --por tercer año consecutivo-- con superávit, de 53 millones de euros, equivalente al 0,1% del PIB.