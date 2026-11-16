El Govern captura más de 11.100 ejemplares de 'banyarriquer' en 2026 para proteger encinares de Mallorca

Archivo - Banyarriquer - CAIB - Archivo

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha capturado un total de 11.121 ejemplares de banyarriquer -Cerambyx cerdo- durante la campaña de control de 2026, en la que se han instalado 8.254 trampas en diferentes fincas de Mallorca.

Así lo recoge el informe anual elaborado por el Servicio de Sanidad Forestal del Govern, que constata que este insecto sigue estando "ampliamente presente" en Mallorca y que es necesario mantener las actuaciones de control para reducir su incidencia sobre los encinares.

Una de las principales conclusiones del informe es que las medidas aplicadas permiten avanzar en la mejora del estado sanitario de los encinares sin comprometer la viabilidad del banyarriquer, una especie protegida.

No obstante, los técnicos advierten de que las poblaciones de este insecto todavía no han disminuido hasta niveles que permitan descartar daños graves en las masas forestales. Por ello, consideran necesario continuar con la instalación de trampas de captura masiva y las talas sanitarias de los ejemplares más afectados, con el objetivo de preservar encinares y evitar su degradación.

En este sentido, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha señalado que los datos de la campaña muestran que el banyarriquer "sigue teniendo una presencia importante en los encinares de Mallorca y que es necesario mantener su seguimiento". Asimismo, ha explicado que las actuaciones de control tienen como objetivo principal reducir los daños sobre las encinas y mejorar el estado sanitario de los bosques, "teniendo siempre en cuenta que se trata de una especie protegida".

Durante la campaña de 2026, la media ha sido de 1,35 capturas por trampa, una cifra ligeramente superior a las de los años 2024 y 2025, cuando se contabilizaron 1,1 y 1,2 capturas por trampa, respectivamente.

Los trabajos se han desarrollado en fincas públicas, así como en fincas privadas con la colaboración de sus propietarios. Entre los espacios en los que se ha actuado se encuentran Binifaldó, Menut, Cúber, Son Moragues, ses Fonts Ufanes, la Comuna de Bunyola, Sa Bassa, el Puig de Santuïri y la Comuna de Biniamar. En estas fincas públicas, la superficie de influencia de las trampas ha sido de 77,77 hectáreas, con 8.555 ejemplares capturados mediante 6.980 trampas.

Además de las capturas, en 2026 se han intensificado las talas sanitarias para eliminar encinas afectadas por el banyarriquer y por el hongo del chancro carbonoso (Biscogniauxia mediterranea), así como ejemplares muertos o gravemente debilitados. En total, se han talado 1.650 encinas afectadas, principalmente en fincas públicas como Menut, ses Païsses, Binifaldó y Son Moragues.

Estas actuaciones tienen como finalidad reducir los daños ocasionados por los organismos que afectan a los encinares y limitar el riesgo de degradación de las masas forestales. La superficie de tala sanitaria ha sido de 36,53 hectáreas, una extensión reducida en comparación con las aproximadamente 21.000 hectáreas de encinar existentes en Mallorca.

El año pasado la Conselleria puso en marcha el proyecto ITS 'Mejora fitosanitaria de la masa forestal de Baleares: bosques más sanos', con un presupuesto de 4,8 millones de euros y actuaciones previstas hasta noviembre de 2028, para trabajar sobre unas 700 hectáreas de encinar público afectado por el banyarriquer y por hongos patógenos.

SES FONTS UFANES, ESPACIO DE REFERENCIA

Una de las actuaciones destacadas de la campaña de 2026 es la desarrollada en el Monumento Natural de ses Fonts Ufanes, en Campanet, donde la Conselleria da continuidad al proyecto piloto de control integral del banyarriquer iniciado en 2020.

Esta finca pública tiene una superficie de 44,91 hectáreas, de las cuales 21,90 corresponden a encinar. Entre los días 25 y 29 de mayo, el personal del Institut Balear de la Natura (Ibanat) instaló un total de 372 trampas, que se revisaron durante los meses de junio, julio y agosto.

El balance de la campaña es de 452 ejemplares capturados, de los cuales 232 eran machos y 220 hembras, con una media de 1,22 capturas por trampa. Esta cifra es superior a las 398 capturas de 2025 y a las 132 de 2024.

Los datos forman parte del seguimiento continuado que se lleva a cabo en este espacio natural para conocer la evolución de las poblaciones de banyarriquer y valorar los resultados de las medidas aplicadas. La continuidad del proyecto permite disponer de una serie de datos de diferentes años para analizar la evolución del insecto y adaptar las actuaciones de control a las necesidades de conservación del encinar.

Este proyecto piloto constituye una herramienta de seguimiento y gestión forestal en un espacio natural de especial valor ambiental, con el objetivo de reducir los daños ocasionados por el banyarriquer y favorecer la conservación de las masas de encinar.

ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL

El informe pone de manifiesto que la elevada presencia del banyarriquer en los encinares de Mallorca está relacionada con la alteración del equilibrio entre el insecto y estos ecosistemas, que se produjo a mediados del siglo XX a raíz del abandono de los aprovechamientos forestales tradicionales, especialmente la producción de carbón.

El banyarriquer es un escarabajo (coleóptero) cuyas larvas excavan galerías en el interior de la madera, facilitan la transmisión de hongos y provocan pudriciones que pueden causar la caída de ramas y troncos. Aunque es una especie protegida en Europa, en Mallorca su superpoblación motivó la autorización de su captura mediante la resolución publicada en el BOIB. Su elevada presencia en la isla ha hecho necesaria la aplicación de medidas excepcionales de control.

En este sentido, cabe recordar que la resolución publicada en el BOIB el 26 de marzo de 2026 amplió a todos los municipios de la isla la autorización para aplicar estas medidas, con el objetivo de compatibilizar la conservación de la especie con la protección de los encinares.

El Govern ha recalcado que la continuidad del control mediante trampas, las talas sanitarias y el seguimiento técnico resulta imprescindible para reducir los daños sobre los encinares de Mallorca y favorecer su conservación a largo plazo.