El Govern y Casal Petit renuevan su convenio para atender a mujeres víctimas de explotación sexual - CAIB

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) y Casal Petit, gestionado por las Germanes Oblates, han renovado su convenio de colaboración para atender a mujeres víctimas de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual o que se encuentran en situación de prostitución.

Esto permitirá el mantenimiento del proyecto Lausana, por el cual entre 2007 y 2024 han pasado 203 mujeres, 54 (el 26,6%) de ellas víctimas de explotación sexual. Durante el año pasado fueron acogidas 22 mujeres.

El convenio incluye la subvención nominativa de 123.000 euros a favor de la congregación de las Germanes Oblates y prevé la renovación de la cesión --temporal y gratuita-- de tres inmuebles propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que desde 2020 gestiona el IbDona.

En ellos pueden residir hasta 12 mujeres, ocho en plazas fijas y cuatro en plazas de emergencia, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Los objetivos del proyecto Lausana, que arrancó en 2007, son ofrecer asistencia, protección, acogida y alojamiento a las víctimas, quienes participan en varios procesos sociolaborales, psicológicos y socioeducativos.

En estas viviendas reciben acompañamiento y apoyo durante su proceso de recuperación, fomentado su recuperación y la consolidación de hábitos saludables.

El proyecto también establece pautas de coordinación entre la institución de referencia, las entidades implicadas en la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y la administración.

El convenio ha sido firmado este jueves por la directora del IbDona, Cati Salom, y por la presidenta de Casal Petit y representante de Germanes Oblates, Felicidad Martínez. Ha estado presente la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.