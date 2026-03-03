El Govern celebra los datos históricos de febrero: "La desestacionalización se consolida"

Archivo - La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha celebrado este martes un nuevo dato de paro histórico en Baleares --baja un 7% interanual y se sitúa por debajo de los 28.000 desempleados-- y ha puesto en valor la consolidación de la desestacionalización".

En rueda de prensa, Cabrer ha comparado los datos de Baleares con las cifras nacionales, las peores de los últimos cinco años para un mes de febrero. Así, ha hecho hincapié en que el archipiélago "se comparta todavía con crecimiento de actividad en los meses de invierno".

"La actividad en Baleares en los meses de invierno se consolida con el crecimiento del empleo y se consolida también la desestacionalización, que es en lo que estamos trabajando", ha concluido.