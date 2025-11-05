El Govern celebra el descenso de la presión humana en agosto y lo vincula a la "contención" de la oferta ilegal

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, en la World Travel Market de Londres. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha celebrado el descenso de la presión humana registrada en agosto, cuando se contabilizaron 13.500 personas menos que el año pasado, y lo ha vinculado a las políticas centradas en la sostenibilidad, la desestacionalización y la contención de la oferta ilegal.

De esta manera ha reaccionado, durante su participación en la World Travel Market de Londres, a los datos sobre el índice de presión humana (IPH) publicados este miércoles por el Ibestat.

El registro, ha indicado la Conselleria de Turismo, Cultura t Deportes en un comunicado, muestra una reducción del pico máximo de presión humana en comparación con el año anterior de casi 13.500 personas.

Para el Govern eso conduce a pensar que, a pesar del crecimiento poblacional, se ha consolidado "una tendencia descendente durante los meses de mayor intensidad turística".

Según los datos del Ibestat, el día con mayor carga demográfica del mes fue el 6 de agosto, con 2.062.787 personas, una cifra inferior al máximo registrado en 2024, cuando se alcanzaron 2.076.276 personas.

Este descenso del 0,6 % supone el tercer mes consecutivo de reducción de la presión humana, después de las bajadas registradas en los meses de junio y julio.

"Estamos muy satisfechos con este dato porque reafirma la estrategia del Govern: menos presión humana sobre el territorio en los meses de verano. Además, esta cifra es el mejor indicador del cambio de tendencia en saturación y masificación", ha dicho Bauzà.

El conseller también ha considerado que estos resultados evidencian "el efecto positivo de las políticas de desestacionalización y sostenibilidad orientadas a lograr un equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes".

Esta reducción del pico de presión humana, ha proseguido, contribuye a "un mejor reparto de los flujos turísticos a lo largo del año" y, por tanto, a "una menor tensión sobre los residentes, los recursos naturales y territoriales, así como a una mejor experiencia de los visitantes".

Aun así, Bauzà se ha mostrado prudente y ha remarcado la necesidad de continuar trabajando en la contención y en la lucha contra la oferta turística ilegal, "que es la que realmente satura, genera tensiones a los residentes y no contribuye al destino".

El conseller ha asegurado que el Govern seguirá impulsando medidas para consolidar esta tendencia de descenso y avanzar hacia un modelo turístico "más ordenado, equilibrado y sostenible".