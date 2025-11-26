El Govern celebra una jornada sobre sostenibilidad industrial e inteligencia artificial - CAIB

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado este miércoles una jornada sobre sostenibilidad industrial e inteligencia artificial, en la que han participado más de un centenar de personas.

El objetivo de la jornada, organizada por la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares), es impulsar la sostenibilidad y la IA en el sector industrial para que las compañías sean más competitivas, puedan atraer más talento y abrir nuevas líneas de negocio.

Asimismo, se ha reconocido a las empresas que han dado el paso hacia la reducción de la huella de carbono, y se han presentado las novedades en materia de normativa y de las diferentes ayudas para la economía circular.

Desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha explicado que la ADR Baleares trabaja con el sector diferentes herramientas y proyectos para conseguir una transformación industrial que incorpore la reducción del impacto ambiental y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

Así, ofrece cada año la subvención de los cheques de consultoría, una herramienta que pone al alcance de las empresas industriales el apoyo experto en digitalización, sostenibilidad, gestión e internacionalización.

En cuanto a la sostenibilidad, el último año el presupuesto destinado al cálculo y la certificación de la huella de carbono corporativa y de producto ha aumentado más del 70 por ciento y se han destinado para esto más de 115.000 euros para alrededor de 50 empresas.

Además, la ADR Baleares da visibilidad y acompaña a las empresas que además de calcular la huella se comprometen a su reducción, con la marca de garantía Industria Local Sostenible (ILS), que este año ha incrementado en un 14 por ciento las compañías adheridas, y que en total suman 57 industrias.

Precisamente, durante la jornada se ha reconocido el compromiso de las empresas ILS mediante la entrega de una placa que las distingue como empresas comprometidas con el medio ambiente.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha entregado los reconocimientos y les ha agradecido el esfuerzo.

"La sostenibilidad no es una opción, sino que es un punto clave para la industria porque permite reducir costes y recursos, cumplir con una regulación cada vez más exigente, reforzar la confianza con los clientes e instituciones y potenciar la innovación", ha destacado.

Para el conseller, apostar por procesos más limpios hace que las empresas sean más competitivas y resilientes y que estén mejor preparadas para el futuro.

También han participado en la entrega de distintivos el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y la gerente de la ADR Baleares, Silvia Delgado.

Durante jornada también se ha reconocido a las empresas que han participado en los cheques de consultoría y a las empresas de certificación que este año por primera vez han verificado los cálculos de la huella de carbono.

La jornada ha contado con una charla sobre normativa a cargo de la consultora y experta en sostenibilidad Susana Doménech; la presentación de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la economía circular de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático; y una ponencia sobre usos de la IA para pymes, a cargo del experto en digitalización e innovación industrial Eduard Rosicart.